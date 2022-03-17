У погибшего на Украине бойца тагильского спецназа остались жена и двое детей

У погибшего на Украине бойца тагильского спецназа остались жена и двое детей
У погибшего на Украине бойца тагильского спецназа остались жена и двое детей
Сегодня, 08:28ОбществоФото: 1MI
У Владимира Голубцова из Нижнего Тагила, погибшего во время спецоперации на Украине, остались жена и две дочери 7 и 13 лет. Самому военному было 37 лет.

Об этом рассказал его родственник. Он отзывается о Голубцове как о добром и веселом человеке, пишет ИА «Все Новости».

Владимир Голубцов, по словам родственника, служил в Чечне, у него есть государственная награда. Он был бойцом 12 отряда спецназначения «Урал». В день известия на плацу тагильского спецназа должен был состояться памятный митинг, посвященный 15 марта 2000 года, когда из командировки не вернулись сразу 10 бойцов. В результате мероприятие было отменено.

О гибели Владимира Голубцова стало известно 16 марта. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил соболезнования и пообещал оказать помощь семье погибшего.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНижний Тагил
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