В Подмосковье патруль Росгвардии спас женщину с ребенком от пожара

В Подмосковье патруль Росгвардии спас женщину с ребенком от пожара
В Подмосковье патруль Росгвардии спас женщину с ребенком от пожара
Сегодня, 18:05ОбществоФото: piqsels.com
В деревне Вялки в Раменском городском округе в одном из домовладений случилось возгорание. Клубы дыма над помещением заметили сотрудники Росгвардии. Сотрудники полиции помогли выйти из горящего дома женщине и ее 12-летнему ребенку.

Как пишет 360tv.ru, патрульный автомобиль проезжал по улице Кооперативной, когда сотрудники Росгвардии заметили дым над домом. Прапорщики полиции Игорь Машков и Александр Киселев спешно подбежали к зданию, постучали в двери, но им никто не открыл.

По словам Игоря Машкова, соседка сообщила, что, скорее всего, в доме находятся женщина с ребенком. Машков рассказал: они с коллегой перелезли через забор и начали стучать в окна. Хозяйка Екатерина Капелькина на ее 12-летний сын Степан в это время спали. Соседи пытались до них дозвониться, но результата это не принесло. Когда один из работников Росгвардии уже собирался разбить окно, в нем появилась женщина.

«Хозяйка пояснила, что они не чувствовали, что дом уже начал гореть, и задымления тоже», — сообщил Киселев.

Жильцы дома Екатерина быстро взяла документы, вещи и вместе с сыном покинула дом. Полицейские Росгвардии посадили их в автомобиль. К этому моменту уже подъехали пожарные. Екатерина Капелькина выразила благодарность патрулю Росгвардии за спасение своей жизни и жизни своего сына.

Командир батальона полиции Раменского отдела вневедомственной охраны Александр Хритинин, отметил, что полицейские поступили как настоящие мужчины. Они приняли решение об оказании помощи и оказали ее. Он также добавил, что руководство обязательно отблагодарит своих сотрудников.

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