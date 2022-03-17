В смерти матери обвинила свердловчанка коммерческую клинику в Екатеринбурге

В смерти матери обвинила врачей коммерческой клиники жительница Арамиля. Женщина скончалась в реанимации больницы № 24 в Екатеринбурге. По мнению дочери, ее можно было спасти.

В конце сентября 2021 года вся семья заболела коронавирусом. Сначала плохо стало бабушке, рассказывает Екатерина. Ей становилось хуже, поэтому родственники вызвали скорую и бабушку увезли в Сысерть. В тот же день заболела мама, муж, дочка и сама Екатерина. Она в тот момент была беременна. У всех подтвердился коронавирус. Матери Екатерины бесплатно выдали препараты для лечения, а также сделали КТ, которое показало, что легкие чистые. Однако женщине, по словам девушки, становилось хуже. В результате было решено вызвать скорую, но диспетчер пообещала, что врачи прибудут в течение суток. Мама решила поискать в интернете и нашла екатеринбургскую клинику «Холистима». В рекламном посте было написано, что врачи клиники имеют опыт работы в лечении COVID-19. Обещали, что снимут воспаление, устранят гипоксию и помогут организму быстрее справиться с болезнью, рассказывает девушка. Мама позвонила туда. Стоимость консультации составила 5 тысяч рублей. При этом работала с пациенткой сама руководитель клиники Карина Першина, говорит Екатерина. Врач ей сказала, что в госпитализации смысла нет, а также успокоила. Врач предложила ездить на капельницы, но пациентка отказалась. Тогда листы назначений, по словам девушки, маме выслали по WhatsApp. Также женщина решила сдать анализ на СРБ (С-реактивный белок). В результате вызов в скорую она отменила. По листу назначения женщина выкупила препараты и ходила в «Ситилаб» на капельницы. Анализ на СРБ показал превышение нормы почти в 10 раз. Это означает наличие воспаления в организме. Тогда по WhatsApp пациентке назначен был антибиотик. Через три дня матери стало плохо. Снова была вызвана скорая, которая обещала приехать в течение суток. Однако родственники решили не ждать и сами довезли в Екатеринбург пациентку. Сразу же врачи сделали КТ — поражение легких составило 80%, а сатурация — 82%. По словам Екатерины, врач был возмущен, что не приехали раньше. Маму тут же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А врач, по словам девушки, был удивлен большому количеству назначенных капельниц, так как органы при инфекции страдают и им была дана дополнительная нагрузка. Через 10 дней мама Екатерины скончалась. Сама девушка обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить работу клиники. Также она готовит гражданский иск и подала заявление в Следственный комитет. Юрист, представляющая интересы семьи предполагает, что здесь имеется состав уголовного преступления. При этом клиника и пациентка не заключали договор, но переписки и документы об оплате имеются. Клинике, по словам юриста, плата была переведена за консультацию, но насколько она была качественной должны оценивать следственные органы. Руководитель клиники Карина Першина заявила, что лечением коронавируса клиника не занимается. Она утверждает, что услуга «помощь в лечении ковида» являлась информационной беседой с пациентами о правильном питании и подобных вопросах. Также Першина рассказала, что терапию не корректировала.

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