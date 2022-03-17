«Выставили на мороз»: в смерти деда обвиняет врачей житель Асбеста

«Выставили на мороз»: в смерти деда обвиняет врачей житель Асбеста
«Выставили на мороз»: в смерти деда обвиняет врачей житель Асбеста
Сегодня, 17:44ОбществоФото: 1MI

В смерти деда обвиняет врачей житель Асбеста

Внук 85-летнего жителя Асбеста готовит обращение в прокуратуру по поводу факта смерти деда. Он говорит, что врачи выгнали пациента из больницы на мороз в легкой одежде.

Пенсионер попал в больницу с коронавирусом. По словам родственников, через неделю его выписали, не сообщив им об этом. В этот день на улице было -20 градусов, врачи вывели пациента на улицу в легкой одежде и не пускали обратно. Дедушка провел на холоде почти час, а затем его отвезли домой на скорой помощи.

Внук утверждает, что дедушка очень сильно замерз, поэтому через несколько дней ему стало хуже и его снова госпитализировали. По словам молодого человека, родственник звонил и жаловался на плохое отношение медперсонала.

Внук и дочь приехали навестить больного, но их к нему не пустили. А через час из больницы позвонили и сообщили, что пациенту резко стало плохо и он скончался.

Родственники пока не получили результаты вскрытия и справку о смерти, поэтому не знают указанную там причину смерти. Они готовят обращение в прокуратуру, чтобы в больнице провели проверку по данному факту, пишет Е1.

Напомним, жительница Арамиля обвинила врачей коммерческой клиники в смерти матери. По ее словам, медики лечили погибшую от коронавируса, давая советы онлайн, которые только навредили пациентке.

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