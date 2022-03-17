За избиение и похищение бывшей жены бизнесмену из Екатеринбурга грозит до 12 лет

За избиение и похищение бывшей жены бизнесмену из Екатеринбурга грозит до 12 лет
За избиение и похищение бывшей жены бизнесмену из Екатеринбурга грозит до 12 лет
Сегодня, 13:06ОбществоФото: 1MI
До 12 лет тюрьмы грозит бизнесмену из Екатеринбурга за избиение и похищение бывшей супруги. Он обвиняется в похищении с применением насилия опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, 40-летний житель Екатеринбурга 22 июля 2021 года из-за ревности и личной неприязни решил похитить потерпевшую. Он подкараулил ее у салона красоты, где и нанес ей удары по лицу и затылку. После этого мужчина затолкал ее в автомобиль и увез в дом, где раньше они вместе проживали.

Затем бизнесмен удерживал женщину в доме. Через некоторое время к дому приехали трое сотрудников полиции, которые занимались поисками потерпевшей. Ей удалось сообщить им об удержании силой.

Потерпевшая рассказала, что в день похищения обвиняемый ей сказал собрать вещи для поездки в Крым, на что девушка ответила отказом. Это разозлило мужчину.

В результате потерпевшая получила легкий ушиб головного мозга. Дело будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде.

Сюжеты:
Екатеринбург
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