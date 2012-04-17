Безруков признался, что сыграл Высоцкого
17 апреля 2012, 10:26ОбществоОльга
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Актёр Сергей Безруков подтвердил, что именно он сыграл роль Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Признание прошло в телепрограмме Первого канала «Вечерний Ургант».
После вопроса ведущего Безруков несколько секунд колебался, но ответил«Да».
Спасибо, что признались, наконец. Потому что все и такдогадались сказал И.Ургант.
Имя исполнителя главной ролидержалось в тайне, но интрига не удалась: многие зрители узнали Сергея Безрукова.
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