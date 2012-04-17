Госдума может обсудить 27 апреля смягчение наказания за выезд на «встречку»
Профильный комитет по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект о смягчения наказания для тех, кто случайно и впервые выехал на полосу встречного движения, и рекомендовал палате рассмотреть его в первом чтении 27 апреля.
Такое решение было принято по итогам заседания комитета. Точную дату рассмотрения законопроекта определит совет Думы.
Законопроекто дифференциации наказания за выезд на встречную полосу внесна рассмотрение Госдумы первый зампред комитета по конституционномузаконодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Предлагаетсяустановить штраф в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение, а приповторном нарушении сохранить действующую норму — водитель будетлишаться права управления транспортным средством на срокот 4 до 6 месяцев. А если административное правонарушение юудет зафиксировано с помощью автоматического видеонаблюдения или фотокамеры, предлагается установить штрафв размере 5 тысяч рублей.
По мнению автора, зачастую водителинарушают правила разметки случайно, например если она не видна (из-запогоды) или отсутствует, при экстренном объезде препятствия, плохойосвещенности дорог и так далее.
Комитет также рекомендовалотклонить законопроект ЛДПР, которая предложила отменить лишение правза обгон, законченный через «сплошную».