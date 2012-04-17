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Госдума может обсудить 27 апреля смягчение наказания за выезд на «встречку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госдума может обсудить 27 апреля смягчение наказания за выезд на «встречку»

17 апреля 2012, 08:30ОбществоОльга
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