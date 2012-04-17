Госдума может обсудить 27 апреля смягчение наказания за выезд на «встречку»

Законопроекто дифференциации наказания за выезд на встречную полосу внесна рассмотрение Госдумы первый зампред комитета по конституционномузаконодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Предлагаетсяустановить штраф в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение, а приповторном нарушении сохранить действующую норму — водитель будетлишаться права управления транспортным средством на срокот 4 до 6 месяцев. А если административное правонарушение юудет зафиксировано с помощью автоматического видеонаблюдения или фотокамеры, предлагается установить штрафв размере 5 тысяч рублей.