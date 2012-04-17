Нет не будет файлам тесно! Мы добавим файлам места!

До 10 мая в салонах партнерской сети sotomania.ru проходит акция, в ходе которой каждый покупатель смартфона Samsung-участника акции получает в подарок высокоскоростную карту памяти.

Хотите больше места для фильмов, книг, музыки и игр на своем мобильном? Самое время присмотреться к покупке смартфона Samsung. Ведь помимо быстродействия и явных эргономических достоинств покупка смартфона Samsung сопровождается подарком в виде высокоскоростной (class10) карты памяти microSD объемом до 16 Гб.

Правила акции просты. Приходите за покупкой в любой из салонов участников акции:

г.Нижний Тагил, "ОСА-НТ'', ул.Космонавтов, 30

г.Нижний Тагил, "ОСА-НТ'', ул. Ленина, 57

г.Нижний Тагил, "ОСА-НТ'', ул. Металлургов, 36

приобретайте один из смартфонов Samsung-участников акции: I9250, I9100, N7000, S7230, S8600, I9103, B5512, B5510, I8150, I8350, S5360, S5830, S5660, S5570 и получайте подарок одновременно с покупкой телефона. Емкость карты определяется приобретенной моделью телефона: при покупке I9250, I9100, N7000 - карта емкостью 16 Гб, при покупке S7230, S8600, I9103, B5512, B5510, I8150, I8350 - карта емкостью 8 гб, при покупке S5360, S5830, S5660, S5570 - карта емкостью 4Гб.

Модели телефонов, которые не указаны в качестве участников не обеспечиваются подарками в ходе настоящей акции.