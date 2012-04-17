Остап Бендер и балалаечник в одном лице – разноплановый Максим Земляной покорил жюри конкурса «А ну-ка, парни!» ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)
14 апреля в ДК НТМК состоялся конкурс «А ну-ка, парни!». В нем приняли участие 12 металлургов предприятия, прошедшие отборочный тур.
Финал был посвящен теме «Вся наша жизнь – игра». Конкурсанты демонстрировали свои видео- и фото-презентации, готовили визитку под названием «Я - чемпион», творческий конкурс «Все мужчины играют в это…», выступали с танцевальными номерами, посвященными спорту и армии.
Выбирать лучшего среди финалистов членам жюри оказалось непросто, рассказывают в пресс-службе предприятия. Приз зрительских симпатий достался оператору поста управления рельсобалочного цеха Евгению Пырину. Самым целеустремленным был назван водитель «АТП НТМК» Денис Зимин, исполнивший в творческом конкурсе трогательную серенаду. Номинацию «Любимец фортуны» присудили инженеру УТК Дмитрию Микрюкову за яркое творческое выступление, а номинацию «Азарт» - электромонтеру ЦРОО-5 Александру Миронову.
Кубок чемпиона конкурса «А ну-ка, парни!» завоевал оператор поста управления рельсобалочного цеха Максим Земляной. Он покорил жюри разноплановыми остроумными номерами, где он примерил роли и авантюриста Остапа Бендера, и веселого балалаечника. Всем финалистам достались денежные призы и почетные грамоты, а победителю конкурса еще и туристическое путешествие и ужин на двоих в одном из лучших ресторанов города сообщили в департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗа.
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