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Остап Бендер и балалаечник в одном лице – разноплановый Максим Земляной покорил жюри конкурса «А ну-ка, парни!» ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Остап Бендер и балалаечник в одном лице – разноплановый Максим Земляной покорил жюри конкурса «А ну-ка, парни!» ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)

17 апреля 2012, 17:50Общество
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