Остап Бендер и балалаечник в одном лице – разноплановый Максим Земляной покорил жюри конкурса «А ну-ка, парни!» ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)

Финал был посвящен теме «Вся наша жизнь – игра». Конкурсанты демонстрировали свои видео- и фото-презентации, готовили визитку под названием «Я - чемпион», творческий конкурс «Все мужчины играют в это…», выступали с танцевальными номерами, посвященными спорту и армии.

Кубок чемпиона конкурса «А ну-ка, парни!» завоевал оператор поста управления рельсобалочного цеха Максим Земляной. Он покорил жюри разноплановыми остроумными номерами, где он примерил роли и авантюриста Остапа Бендера, и веселого балалаечника. Всем финалистам достались денежные призы и почетные грамоты, а победителю конкурса еще и туристическое путешествие и ужин на двоих в одном из лучших ресторанов города сообщили в департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗа.