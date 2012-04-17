Пасхальный флешмоб: в небо над Нижним Тагилом взмыли праздничные фонарики (ФОТО)
17 апреля 2012, 13:58Общество
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15 апреля, в день Святого праздника Пасхи, Нижнетагильская епархия стала организатором флешмоба.
В небо над городом были запущены пасхальные фонари. Предположительное место проведения несколько раз менялось, участники планировали собраться у здания епархии. Но все-таки фонарики взлетели, как это изначально задумывалось, с Лисьей горы.
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