Поэтический марафон в Нижнем Тагиле будет приурочен сразу к трем знаменательным датам
3 мая в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила пройдет поэтический марафон «Ради жизни на земле…», посвященный 67-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 290-летию Нижнего Тагила и 20-летию студии «Ступени».
По словам организаторов конкурса, в нем может принять участие любой житель Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Главное – успеть подать заявку до 30 апреля. Каждый участник марафона будет непрерывно читать стихи в течение отведенного ему времени, не более 10 минут для членов Союза писателей и не дольше 3-5 минут для других авторов и чтецов.
Планируется, что в марафоне примет участие большое количество школьников Нижнего Тагила, в том числе ученики известных поэтов. В жюри конкурса - член союза писателей России Василий Овсепьян, директор МБУК «ЦГБ» Наталья Якимова, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой литературы НТГСПА Алексей Миронов и заведующая досугово-просветительским отделом МБУК «ЦГБ» Марина Плахотнюк рассказывают организаторы конкурса.
Целью проведения этого марафона сотрудники библиотеки и организаторы конкурса считают приобщение жителей Нижнего Тагила к Советской поэзии времен Отечественной войны и к творчеству таких авторов, как Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Александр Межиров, Михаил Дудин, Константин Симонов и других. Среди учредителей марафона - Отдел культуры и управление образования города, Литературная студия «Ступени» и Центральная городская библиотека.
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