Поэтический марафон в Нижнем Тагиле будет приурочен сразу к трем знаменательным датам

По словам организаторов конкурса, в нем может принять участие любой житель Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Главное – успеть подать заявку до 30 апреля. Каждый участник марафона будет непрерывно читать стихи в течение отведенного ему времени, не более 10 минут для членов Союза писателей и не дольше 3-5 минут для других авторов и чтецов.