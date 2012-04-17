SKODA Fabia Monte Carlo в автоцентре Европа Авто Тагил!

Закройте глаза. Представьте, что стоите у стартовой черты легендарного ралли Монте-Карло. Плотнее обхватите руль, включите зажигание, ощутите рев двигателя. Пять, четыре, три, два, один… Старт!



SKODA Fabia Monte Carlo уверенно демонстрирует свой спортивный стиль и страсть к автомобильным гонкам. Динамичный и напористый вид этой модели дополняется великолепными ходовыми характеристиками. Спортивное шасси и экономичный двигатель TSI помогут Вам получать бесконечное удовольствие от вождения. Инновационный дизайн черных вертикальных пластин решетки радиатора, заключенных в рамку, черные элементы головных фар, а также передние противотуманные фары с фонарями дневного ходового света придают новой модели Fabia Monte Carlo неукротимый вид.



Черные корпуса наружных зеркал заднего вида, черная крыша со спойлером, черные пластиковые обвесы с глянцевой поверхностью по нижнему краю кузова, тонированные стекла, легкосплавные диски черного цвета… Эти простые, но заметные нюансы делают автомобиль уникальным. По-спортивному элегантная отделка салона содержит много утонченных элементов. Трехспицевое рулевое колесо, обтянутое черной перфорированной кожей, украшено красной декоративной строчкой. Рукоятка и манжета рычага механической коробки передач, а также рукоятка стояночного тормоза тоже отделаны черной кожей с красной строчкой. Накладки педалей, изготовленные из нержавеющей стали, создают в передней части салона атмосферу спортивного автомобиля.



Спортивные передние сиденья можно заказать с обивкой серого или красного цвета, в сочетании с черными боковинами спинки. Обивка потолка, стойки, покрытие пола и обивка дверей в обеих версиях отделки салона выдержаны в черном цвете.



Теперь вы можете лично познакомиться с автомобилем ŠKODA Fabia Monte Carlo в нашем автоцентре!



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