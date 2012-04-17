Техосмотр по новому.

Компания "Уралтехцентр", первый в г. Нижнем Тагиле аккредитованный оператор технического осмотра предлагает проведение технического осмотра легковых автомобилей и грузовых автомобилей до 3,5 т.

В связи с открытием нового направления компания "Уралтехцентр" предлагает уникальную акцию - до конца апреля при одновременном прохождении технического осмотра и оформлении страхового полиса ОСАГО, стоимость техосмотра составляет всего 250 рублей для всех типов автомобилей, при оформлении полисов ОСАГО и КАСКО - стоимость технического осмотра всего 1 рубль.