Техосмотр по новому.
17 апреля 2012, 15:30ОбществоУТЦ
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Компания "Уралтехцентр", первый в г. Нижнем Тагиле аккредитованный оператор технического осмотра предлагает проведение технического осмотра легковых автомобилей и грузовых автомобилей до 3,5 т.
Компания "Уралтехцентр", первый в г. Нижнем Тагиле аккредитованный оператор технического осмотра предлагает проведение технического осмотра легковых автомобилей и грузовых автомобилей до 3,5 т.
Технический осмотр производится на специализированной компьютерной линии фирмы Maha (Германия). Специалисты прошли прошли профессиональное обучение, имеют соответсвующую квалификацию.
В связи с открытием нового направления компания "Уралтехцентр" предлагает уникальную акцию - до конца апреля при одновременном прохождении технического осмотра и оформлении страхового полиса ОСАГО, стоимость техосмотра составляет всего 250 рублей для всех типов автомобилей, при оформлении полисов ОСАГО и КАСКО - стоимость технического осмотра всего 1 рубль.
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