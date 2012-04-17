Ученые нашли ген, отвечающий за доброту

Американские ученые считают, что наличие определенных генов является причиной того, что одни люди заметно добрее и щедрее других.

Специалисты из Университетов Буффало и Калифорнии выявили «ген доброты», проведя эксперимент с участием добровольцев. Участники исследования имели различные версии генов рецепторов окситоцина и вазопрессина: «гормона счастья» и гормона, который отвечает за агрессию.