Ученые нашли ген, отвечающий за доброту
17 апреля 2012, 12:39ОбществоВалерия Лошкарева
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Люди с определенной версией генов рецепторов окситоцина и вазопрессина часто добрее и щедрее других.
Американские ученые считают, что наличие определенных генов является причиной того, что одни люди заметно добрее и щедрее других.
Специалисты из Университетов Буффало и Калифорнии выявили «ген доброты», проведя эксперимент с участием добровольцев. Участники исследования имели различные версии генов рецепторов окситоцина и вазопрессина: «гормона счастья» и гормона, который отвечает за агрессию.
Выяснилось, что люди с высоким уровнем этих гормонов, как правило, являлись весьма великодушными и щедрыми. Как заявляют ученые, объяснение раздражительности, агрессивности и скупости окружающих также нужно искать в особенностях их ДНК.
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