В Нижнем Тагиле пройдет выставка «Оборона и защита-2012»
17 апреля 2012, 16:43ОбществоОльга
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Губернатор Александр Мишарин подписал распоряжение о подготовке и проведении международной выставки «Оборона и защита-2012». Выставка пройдет на базе выставочного центра НТИИМ с 22 по 25 августа, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Губернатор своим распоряжением утвердил состав оргкомитета выставки,которому предстоит разработать комплексный план по подготовке ипроведению выставки этого года.
В Свердловской области производится до 70 процентов обычных вооруженийРоссии. Многие из них, такие, как танк Т-90 и комплекс С-300, сталивсемирно известными брендами. Международная выставка «Оборона и защита» проходит на Среднем Урале раз вдва года. Участие в прошлой выставке «Оборона и защита - 2010» приняли свыше 250 предприятий из 30 регионов России. На выставке былипредставлены более 2,2 тысячи образцов техники и экспонатов.
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