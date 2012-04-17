В Нижнем Тагиле пройдет выставка «Оборона и защита-2012»

В Свердловской области производится до 70 процентов обычных вооруженийРоссии. Многие из них, такие, как танк Т-90 и комплекс С-300, сталивсемирно известными брендами. Международная выставка «Оборона и защита» проходит на Среднем Урале раз вдва года. Участие в прошлой выставке «Оборона и защита - 2010» приняли свыше 250 предприятий из 30 регионов России. На выставке былипредставлены более 2,2 тысячи образцов техники и экспонатов.