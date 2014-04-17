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Чего ждать сельским территориям? Сергей Носов провел совещание по вопросам жизнеобеспечения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чего ждать сельским территориям? Сергей Носов провел совещание по вопросам жизнеобеспечения

17 апреля 2014, 10:30Общество
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