Чего ждать сельским территориям? Сергей Носов провел совещание по вопросам жизнеобеспечения

Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города рассказали об исполнении поручений, выданных им Сергеем Носовым около месяца назад. Из 13 пунктов протокола 11 уже выполнены.

Так, рассмотрен вопрос водоснабжения поселка Уралец, проработаны варианты обслуживания инженерных сетей в селе Покровское-1, проведена расчистка автодорог, расположенных на территории сельских населенных пунктов.

Повсеместно организован контроль за соблюдением графика работ по забору воды из колодцев для проведения анализа на ее соответствие санитарным требованиям. Привлекаются благотворительные средства на оборудование населенных пунктов детскими игровыми площадками.

Руководители территориальных администраций доложили Сергею Носову о том, как идет подготовка к майским праздникам и проведению субботников, а также сообщили о проблемах, связанных с деятельностью во втором квартале 2014 года, сообщает пресс-служба администрации.

Глава города дал ряд поручений, связанных с обследованием путепроводов в сельских населенных пунктах, бурением новых скважин для обеспечения селян водой, наведением чистоты на остановочных пунктах, содержанием автодорог. На совещании также обсудили вопросы, связанные с пустующими зданиями, в которых ранее располагались клубы, в Покровском-1, Висимо-Уткинске, Уральце. По каждому из них вопрос будет решаться отдельно.

К счастью, в крупных городах с системами водоснабжения и линиями элекропередач всё в порядке, но вот цены на жилплощадь зачастую «кусаются». Значительно дешевле обойдутся квартиры от застройщика в Петербурге, ведь в их цену не входит неизбежный в другом случае процент перекупщика. Правда, обычно они продаются в строящихся домах, так что перед заселением придется подождать.