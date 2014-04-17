Honda HR-V показали в Нью-Йорке
17 апреля 2014, 08:54ОбществоРОман БОТов
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В рамках Нью-Йоркского международного автосалона Honda представила новый компактный кроссовер HR-V. Автомобиль построен на платформе модели Fit (Jazz). Благодаря усовершенствованной системе расположения бака по центру автомобиля, инженерам удалось сделать внутреннее простраство новинки более комфортным и просторным.
Также, Honda HR-V оборудован системой Magic Seat®, которая позволяет легко менять положения кресел в нескольких конфигурациях и полностью складывать заднее сиденье для увеличения грузового пространства.
Кроссовер HR-V должен поступить в продажу на рынок США уже зимой 2014 года. О дате появления новинки на российском рынке пока неизвестно.
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