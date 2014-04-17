Honda HR-V показали в Нью-Йорке

Также, Honda HR-V оборудован системой Magic Seat®, которая позволяет легко менять положения кресел в нескольких конфигурациях и полностью складывать заднее сиденье для увеличения грузового пространства.

Кроссовер HR-V должен поступить в продажу на рынок США уже зимой 2014 года. О дате появления новинки на российском рынке пока неизвестно.