Как выбрать детский велосипед
Выбор детского велосипеда – задача для родителей сложная и ответственная, поскольку покупка должна быть не только ориентирована на вкусы любимого чада, на его возраст, рост и особенности телосложения, но и быть полностью безопасной для ребенка.
Выбор детского велосипеда – задача для родителей достаточно сложная и ответственная, поскольку эта покупка должна быть не только ориентирована на вкусы и предпочтения любимого чада, на его возраст, рост и особенности телосложения, но и быть полностью безопасной для ребенка. Необходимо учесть также предполагаемый сезон эксплуатации этого универсального средства передвижения – будет ли ребенок кататься на нем только в теплые месяцы года, или использовать его и осенью, когда на дворе может быть дождь, слякоть даже гололедица.
Если вашему малышу еще не исполнилось десять лет, то приобретать велосипед с передачами для него не стоит. В этом возрасте ребенку хочется получить наслаждение от езды, от скорости, а не думать о том, как правильно переключить передачу. Технически сложные изделия стоят дороже. Кроме того, они предполагают наличие у того, кто будет ими пользоваться, определенных навыков. Сегодня детские велосипеды Стелс представлены в реальных и в интернет-магазинах в большом разнообразии моделей, есть новые модели и модели 2013, а потому родители имеют возможность выбрать для своего чада оптимальный вариант. Нет необходимости и в приобретении в этом возрасте девайса с ручными тормозами, поскольку детские руки еще недостаточно окрепли для того, чтобы суметь остановить машину в нужный момент. Для первого велосипеда очень важно наличие именно ножного тормоза. Его эффективность проверена даже на мокрых дорогах, он удобен, надежен и прост. С помощью нижнего тормоза без проблем сможет притормозить даже пятилетний малыш.
Качественные и безопасные велосипеды Merida по выгодным ценам в наши дни приобрести не составит труда, поэтому важно позаботиться о том, чтобы размер был выбран правильно. Велосипеды для детей – это не «навороченные» спортивные гоночные машины, поэтому при их выборе важно обращать особое внимание на регулировку седла. Важно, чтобы маленький велосипедист имел возможность прочно стоять на земле двумя ногами, при этом расстояние между промежностью и велосипедной рамой должно составлять не менее десяти сантиметров. Запредельные гоночные скорости в этом возрасте ему не нужны, тем более, что возможность развивать большую скорость, соответственно, уменьшает безопасность велосипедиста. Обучить чадо езде на своем первом велосипеде для многих родителей не менее важно и ответственно, чем обучить его хождению. Необходимо запастись терпением и вниманием, контролируя и направляя действия малыша. Удачи!