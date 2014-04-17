Как выбрать детский велосипед

Выбор детского велосипеда – задача для родителей достаточно сложная и ответственная, поскольку эта покупка должна быть не только ориентирована на вкусы и предпочтения любимого чада, на его возраст, рост и особенности телосложения, но и быть полностью безопасной для ребенка. Необходимо учесть также предполагаемый сезон эксплуатации этого универсального средства передвижения – будет ли ребенок кататься на нем только в теплые месяцы года, или использовать его и осенью, когда на дворе может быть дождь, слякоть даже гололедица.

Если вашему малышу еще не исполнилось десять лет, то приобретать велосипед с передачами для него не стоит. В этом возрасте ребенку хочется получить наслаждение от езды, от скорости, а не думать о том, как правильно переключить передачу. Технически сложные изделия стоят дороже. Кроме того, они предполагают наличие у того, кто будет ими пользоваться, определенных навыков. Сегодня детские велосипеды Стелс представлены в реальных и в интернет-магазинах в большом разнообразии моделей, есть новые модели и модели 2013, а потому родители имеют возможность выбрать для своего чада оптимальный вариант. Нет необходимости и в приобретении в этом возрасте девайса с ручными тормозами, поскольку детские руки еще недостаточно окрепли для того, чтобы суметь остановить машину в нужный момент. Для первого велосипеда очень важно наличие именно ножного тормоза. Его эффективность проверена даже на мокрых дорогах, он удобен, надежен и прост. С помощью нижнего тормоза без проблем сможет притормозить даже пятилетний малыш.