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Каждый день - это чудо радости, света и любви! В Нижнем Тагиле весенняя неделя добра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждый день - это чудо радости, света и любви! В Нижнем Тагиле весенняя неделя добра

17 апреля 2014, 15:40Общество
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