Каждый день - это чудо радости, света и любви! В Нижнем Тагиле весенняя неделя добра

Цель мероприятия, по словам организаторов, – оказать помощь ближнему, принять участие в социальной акции, поделиться своим профессиональным опытом по работе с детьми. Проводить социальную акцию для детей стационарного отделения стало традицией. Опекаемые дети под руководством специалистов организуют и проводят подобные акции ежегодно.

Малыши в теплой, неформальной обстановке познакомились с миром человеческих эмоций, получили позитивный опыт общения со старшими «наставниками» (несовершеннолетние опекаемые из отделения сопровождения опекаемых), изготовили своими руками волшебные шары. В процессе совместной работы и общения ребята сдружились. Ребята от души потрудились и остались довольны результатами своей работы.