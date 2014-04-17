Каждый день - это чудо радости, света и любви! В Нижнем Тагиле весенняя неделя добра
Весенняя неделя добра – это прекрасный повод еще раз навестить воспитанников стационарного отделения ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района г. Нижний Тагил».
Специалисты консультативного отделения и отделения сопровождения опекаемых провели совместную социальную акцию «Дети-Детям».
Цель мероприятия, по словам организаторов, – оказать помощь ближнему, принять участие в социальной акции, поделиться своим профессиональным опытом по работе с детьми. Проводить социальную акцию для детей стационарного отделения стало традицией. Опекаемые дети под руководством специалистов организуют и проводят подобные акции ежегодно.
Малыши в теплой, неформальной обстановке познакомились с миром человеческих эмоций, получили позитивный опыт общения со старшими «наставниками» (несовершеннолетние опекаемые из отделения сопровождения опекаемых), изготовили своими руками волшебные шары. В процессе совместной работы и общения ребята сдружились. Ребята от души потрудились и остались довольны результатами своей работы.
Фото предоставлено реабилитационным центром «Улыбка»
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