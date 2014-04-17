Компания Jeep назвала цены за новый Cherokee

Более богатые по оснащению модификации Limited и Trailhawk Active Drive I (автоматическое подключение полного привода) для первой версии и Active Drive II (система с межосевым дифференциалом и понижайкой) для второй версии будут стоит от 1 800 000 рублей. Почти два миллиона рублей будет стоить Jeep Cherokee с мощной 272-сильной 3,2-литровой бензиновой шестеркой. Дизельный Cherokee тоже должен появиться на российском рынке, правда, ближе к зиме. Цена на него еще не определена.