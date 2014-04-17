МОТИВ принял робота на работу

Первый аппарат, продающий SIM-карты, на днях появился на автовокзале Нижнего Тагила. «Симкомат» оборудован видеокамерой с функцией распознавания лица, сканером паспорта и сканером абонентского договора с системой идентификации подписи абонента.

С помощью интуитивно понятного меню пользователь выбирает тариф, к которому планирует подключиться, сканирует паспорт, фотографируется, получает заполненный договор и ручку, расписывается в договоре и возвращает подписанный экземпляр «симкомату». После этого терминал проверяет паспорт на наличие водяных знаков и голограмм, исключая возможность сканирования ксерокопий или других документов, проверяет договор на наличие подписи абонента. После внесения обязательного первичного платежа, который также как и при подключении в офисе составляет 100 рублей и в полном объеме зачисляется на баланс абонента, выдает SIM-карту, абонентский экземпляр договора и чек. В целом процесс получения SIM-карты через терминал занимает от 4 до 5 минут.

Также стоит отметить, что персональные данные абонента не хранятся в «симкомате», а передаются по защищенным каналам, что полностью исключает возможность утечки конфиденциальной информации.

Как отмечают в компании, терминалы по продаже SIM-карт могут служить прекрасным дополнением традиционной сети сбыта. «Симкомат» обеспечивает возможность самостоятельного, полностью автоматизированного и что немаловажно круглосуточного подключения к сети МОТИВ.