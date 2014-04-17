МОТИВ принял робота на работу
Оператор связи МОТИВ решил продавать SIM-карты через специальные терминалы – «симкоматы». В Нижнем Тагиле стартовал пилотный проект.
Первый аппарат, продающий SIM-карты, на днях появился на автовокзале Нижнего Тагила. «Симкомат» оборудован видеокамерой с функцией распознавания лица, сканером паспорта и сканером абонентского договора с системой идентификации подписи абонента.
С помощью интуитивно понятного меню пользователь выбирает тариф, к которому планирует подключиться, сканирует паспорт, фотографируется, получает заполненный договор и ручку, расписывается в договоре и возвращает подписанный экземпляр «симкомату». После этого терминал проверяет паспорт на наличие водяных знаков и голограмм, исключая возможность сканирования ксерокопий или других документов, проверяет договор на наличие подписи абонента. После внесения обязательного первичного платежа, который также как и при подключении в офисе составляет 100 рублей и в полном объеме зачисляется на баланс абонента, выдает SIM-карту, абонентский экземпляр договора и чек. В целом процесс получения SIM-карты через терминал занимает от 4 до 5 минут.
Также стоит отметить, что персональные данные абонента не хранятся в «симкомате», а передаются по защищенным каналам, что полностью исключает возможность утечки конфиденциальной информации.
Как отмечают в компании, терминалы по продаже SIM-карт могут служить прекрасным дополнением традиционной сети сбыта. «Симкомат» обеспечивает возможность самостоятельного, полностью автоматизированного и что немаловажно круглосуточного подключения к сети МОТИВ.
МОТИВ уделяет большое внимание клиентскому сервису. Мы постоянно расширяем сеть собственных офисов и точек продаж, – отмечает пресс-секретарь компании МОТИВ Алёна Ярушина. – Однако открыть собственный офис получается не всегда: могут возникнуть сложности с арендой или выкупом помещения, поиском квалифицированного персонала и т.д. В этих случаях «симкомат» может быть полезен. В течение нескольких месяцев мы будем тестировать «симкомат», оценивать его эффективность и только потом примем окончательное решение по поводу массовой установки таких терминалов, причем не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах.