Нижний Тагил стал частью «Северного оптического потока». Цифровое неравенство будет преодолено (ФОТО)

С чего всё начиналось

Данный крупнейшим проектом ровно 14 лет занималась компания, ранее известная как «Уралтелеком», затем «Уралсвязьинформ», а ныне – «Ростелеком». Надо понимать, что это не только большой прорыв для самой компании, но и событие поистине всероссийской важности.

Конечно, данный этап – только начало перед обеспечением северных территорий высокоскоростным интернетом и телевидением. Работы отныне будут уходить «вглубь» региона, оснащая города средствами связи. Важно отметить, что это сделано не только для развлечения, но и для использования людьми электронных услуг, в том числе и «электронного правительства».

Тестовые испытания – обязательный этап пуско-наладочных работ, который можно сравнить с техосмотром автомобиля, с той лишь разницей, что устройство магистральной линии связи на много порядков сложнее. Бесперебойная работа магистрали зависит от надлежащего функционирования и регенерационных пунктов, установленных на трассе, и комплекса сетевого оборудования на узле связи в Салехард. Ключевую роль играет и исправность самого оптического волокна. Для того, чтобы избежать повреждения магистрали при движении грунта в условиях вечной мерзлоты, при строительстве использовался кабель с допустимым растягивающим усилием 80 кН. На участке Надым – Салехард строители Северного оптического потока организовали 70 переходов через автодороги и более 50 – через водные преграды, а также один переход через железную дорогу. При этом использовался метод горизонтально направленного бурения.

Вообще, «Северный оптический поток» соединил Екатеринбург, столицу Урала, и Салехард, единственный город в мире, находящийся непосредственно на Полярном круге. Между центрами преодолено 347 рек, 793 автодорог, 79 железных дорог и 657 нефте- и газопроводов. Данный оптический поток – самый крупный за всю историю инфраструктурный телеком-проект на Урале и один из самых крупных в России.

Северный оптический поток и Нижний Тагил

Скептически настроенные тагильчане, наверняка, задались вопросом: как это событие повлияет на Нижний Тагил? Директор нижнетагильского узла связи Шишкина Людмила Юрьевна комментирует.

Скажем так, Северный оптический поток бОльшую значимость, конечно, имеет для северных территорий. Если вы посмотрите по карте, то мы получили свою оптику на первом этапе 2000-2004 год. В 2002 это дошло и до Тагила. Тогда у нас появились первые услуги, да и операторов других не было – «Уралсвязьинформ» начал предоставлять интернет по медной технологии. Именно тогда тагильчане ощутили все прелести СОП. Повторюсь, большее значение поток имеет для северных территорий. Представляете, они в 2014 имеют те скорости, которые мы имели у себя 10 лет назад. Это событие серьезное в целом – не только для компании, но и для государства.

15 апреля в режиме он-лайн состоялась большая пресс-конференция, на которой выступили представители из Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нягяни, Ивделя и Екатеринбурга. Вариант традиционного разрезания «красной ленты» у «связистов» сразу же отпал, ведь они – связывают людей. Так, прошла торжественная церемония сварки оптического волокна, в которой приняли участие спикеры - Наталья Фиголь, руководитель аппарата Губернатора ЯНАО, Антон Колпаков, вице-президент компании «Ростелеком» и Константин Третьяк, директор Ямало-ненецкого филиала «Ростелеком».

Интернет в России и за рубежом

Позже, на вопрос журналиста TagilCity.ru ответил вице-президент компании «Ростелеком» на Урале Антон Колпаков. Отличается ли российский интернет от западного и чем?

Российский интернет отличается от западного, наверное, так же, как и западное небо отличается от российского. То есть интернет – это единая сеть, а те принципы, по которым она построена, – едины во всем мире. Если говорить о скорости доступа, то она, конечно, может отличаться. По личному опыту могу сказать, что скорости доступа во многих странах, даже европейских, оставляют желать лучшего. Естественно, в России есть определенные ограничения, связанные с регионами, где доступ в интернет осуществляется через спутниковые ресурсы. А это дает высокое время отклика, что неудобно определенным категориям абонентов. И цена – высока.