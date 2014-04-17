Новый Subaru Outback представлен в Нью-Йорке

Для Subaru Outback предлагается такой же, как и для седана, выбор силовых агрегатов: 2.5- и 3,6-литровый двигатели. Оба они традиционно горизонтально-оппозитные. Мощностью моторов - 175 л.с и 256 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с вариатором Lineartronic. Привод, естественно, полный.