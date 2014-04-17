Новый Subaru Outback представлен в Нью-Йорке
17 апреля 2014, 08:53ОбществоРОман БОТов
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Спустя несколько месяцев после дебюта на Чикагском автосалоне седана Legacy, компания Subaru официально представила новый Outback на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Внешний дизайни новинки схож к Legacy: фары, решетка радиатора и боковые зеркала у обеих моделей идентичные.
Для Subaru Outback предлагается такой же, как и для седана, выбор силовых агрегатов: 2.5- и 3,6-литровый двигатели. Оба они традиционно горизонтально-оппозитные. Мощностью моторов - 175 л.с и 256 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с вариатором Lineartronic. Привод, естественно, полный.
На Outback установлена новая система безопасности EyeSight, которая контролирует рядность движения, мертвую зону и способна распознать несколько объектов, включая пешеходов.
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