Отдых без перелетов и проблем: Геленджик или Фрязино?

Москва не резиновая, да и не дешевая, а вот Подмосковье - неплохой бюджетный вариант. Комфортабельная гостиница Фрязино м находится в нескольких километра от столицы. Кроме люкс апартаментов, мягких диванов и санузла с душевой кабинкой, вас ждет финская сауна, джакузи и уютная комната отдыха.

Город Фрязино великолепен для уединения, деловых переговоров. Этот старый город был построен немецкими военнопленными. Тихие улочки, величественные храмы, огромное количество растительности - это настоящая противоположность шумной Москве. Во Фрязино нет отреставрированных зданий, неоновых билбордов, металлопластиковых окон, любопытно смотрящих на прохожих. Несмотря на это, старинные постройки выглядят очень аккуратно, а чистота улиц и вовсе удивляет. Для любителей экстремальных путешествий, подойдут заброшенные районы Фрязино, с разрушенной первой школой и надписью о формировании тут воздушно-десантных бригад. Также нетривиальными местами для фотосессий подойдет Дом культуры, Старая Баня на дровах и пр. Если же захочется сблизиться с природой, тогда прямиком направляйтесь на Барские пруды. 10 минут пешим ходом - вы очутитесь в одном из самых мистических мест города.

Отдыхающим в этих окрестностях может не хватить только моря! В его поисках можно отправиться в Краснодарский край, любимейшее место на Черноморском побережье Кавказа, Геленджик. Именно в этих местах можно познакомиться с дикой природой, посетить многочисленные комплексы, всевозможные заповедники, искусственную пещеру, посмотреть с высоты птичьего полета на вершину Маркотхского хребта, насладиться красотами бухты.