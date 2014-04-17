Педагог из тагильской гимназии №18 стала лауреатом Всероссийского конкурса

Как рассказали в региональном Минобразования, среди лауреатов десять педагогов из общеобразовательных учреждений Свердловской области. В частности, премией «За выдающиеся заслуги в образовании» награжден учитель химии Екатеринбургской гимназии №9 Сергей Москвин. В номинации «Молодой учитель» отмечен педагог СУНЦ УрФУ Павел Скрипниченко (физика) и преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Юлия Власова (химия).

Добавим, что данная номинация «Наставник будущих ученых» - это особый конкурс, для участия и победы в котором учителю не нужно было заполнять анкеты и подавать заявки, ведь лауреатов конкурса назвали их бывшие ученики, поступившие в вузы. По всей стране был проведен массовый опрос студентов начальных курсов в вузах естественнонаучного профиля. Около 47 тысяч студентов из 107 вузов заполнили анкеты, указав своих лучших школьных преподавателей биологии, математики, физики и химии. Всего были номинированы 56,5 тысяч учителей. Педагоги, многократно названные студентами, и стали победителями этого конкурса.