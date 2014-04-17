Под Нижним Тагилом орудуют браконьеры. Разыскиваются свидетели

Так, 10 апреля в 10 километрах от поселка Висимо-Уткинск неизвестные люди совершили убийство трех лосей. Ущерб государству оценен директором Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Он составил 603 тысячи рублей.

Старший советник юстиции Василий Калинин, природоохранный прокурор, сообщает, что по факту незаконной охоты с его согласия полицией возбуждено уголовное дело.

Преступление не раскрыто. Просьба к лицам, располагающими информацией о браконьерах, обратиться в ММУ МВД России «Нижнетагильское», по телефону доверия: 97-62-21.