Под Нижним Тагилом орудуют браконьеры. Разыскиваются свидетели
17 апреля 2014, 14:50Общество
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Сегодня в редакцию TagilCity.ru поступила информация от природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила о том, что в Пригородном районе города орудуют браконьеры.
Так, 10 апреля в 10 километрах от поселка Висимо-Уткинск неизвестные люди совершили убийство трех лосей. Ущерб государству оценен директором Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Он составил 603 тысячи рублей.
Старший советник юстиции Василий Калинин, природоохранный прокурор, сообщает, что по факту незаконной охоты с его согласия полицией возбуждено уголовное дело.
Преступление не раскрыто. Просьба к лицам, располагающими информацией о браконьерах, обратиться в ММУ МВД России «Нижнетагильское», по телефону доверия: 97-62-21.
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