Под Нижним Тагилом продолжат ремонтировать трассы. На дороги Среднего Урала выделено 9,7 млрд

По сообщению Олега Мелехова, и.о. первого замначальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог», всего будет отремонтировано 260 километров автодорог. Однако этого мало, так как в год необходимо выполнять работы на более чем 1000 километрах, передает издание «УралИнформБюро».

На автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов осуществят работы на участке в обход Тагила и на отрезке от Тагила до Кушвы. Кроме того, будут отремонтированы участки трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», где случилось много смертельных ДТП. На следующей неделе будет объявлен аукцион на ремонт участка между 40 и 47 километрами.

Большинство проблем в области грузовых перевозок связано с тем, что автомобильные дороги просто не рассчитываются на такой транспортный поток, при этом ремонт или разрушение дороги может просто закрыть одно из направлений, что вызовет задержку с доставкой. Поэтому mosalians.ru, который занимается доставкой грузов из Китая, предпочитает пользоваться авиационным транспортом или, в случае больших объемов, железной дорогой. Эти виды транспорта значительно меньше подвержены влиянию сезонных ремонтов, поэтомцу груз будет доставлен в срок, а благодаря авиационной перевозке доставка сократится до нескольких часов вместо нескольких суток.