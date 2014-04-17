Полиция Нижнего Тагила ворвалась в ювелирный салон… Профилактическая тревога (ФОТО)

Полицейские начали осторожно спускаться вниз в салон, где увидели… заместителя командира батальона ОВО Андрей Сетьков с секундомером в руках.

После сработки сигнала группа задержания должна прибыть не позднее, чем через пять минут, – объясняет майор полиции Сетьков члену Общественного совета при ММУ МВД России «Нижнетагильское», принимающему участие в профилактических мероприятиях. - Конечно, многое зависит от удаленности точки, но норматив существует по каждому конкретному объекту и он должен соблюдаться неукоснительно. Кроме двух бойцов, третий – полицейский водитель, который остается у машины, контролирует выход снаружи.

Директор сети ювелирных салонов Анна Старикова с пониманием относится к проведению подобных учений:

Мы заключили договор с вневедомственной охраной в 2001 году, и довольны их работой. К счастью, прибегать к их помощи нам не приходилось, но подобные «занятия» проводятся довольно часто. Ведь во время таких тренировок не только полицейские, но и наши сотрудники вспоминают, как должны вести себя при возможном нападении или возникновении другой нестандартной ситуации.

Кроме 800 объектов различной форм собственности, ОВО обеспечивает охрану порядка 2500 квартир, частных домов и гаражей.

Фото предоставлены пресс-службой МВД

Современных воров неприступными дверями и замками не удивить. Квартирные кражи стали одним из самых распространенных видов преступлений. И именно поэтому динамика преступных посягательств свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по защите имущества граждан.

Не реже одного раза в квартал службами ММУ МВД «Нижнетагильское» при активном участии вневедомственной охраны проводится профилактическое мероприятие «Безопасный дом, подъезд, квартира», основной задачей которого является профилактика имущественных преступлений в жилом секторе и обеспечение личной безопасности граждан. Особое внимание уделяется тем квартирам, где имеется огнестрельное оружие, а также тем собственникам, чье имущество может представлять особый интерес для преступников.

Наиболее действенной мерой защиты имущества граждан был и остается прием квартир, объектов и других мест хранения имущества под охрану, а также оборудование их средствами охранно-пожарной сигнализации. Наклейки «Охраняется полицией» - это не реклама, а действенная помощь в экстренных ситуациях. Это дополнительная информация для граждан, что объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции можно в любое время обратиться за помощью.

Эффективная работа полиции, несомненно, радует, хотя иногда и преступники проявляют потрясающую глупость. Так, финский грабитель, вместо того, чтобы купить черную икру, ворвался в магазин с пистолетом. При этом, в небольшом продуктовом ларьке такого деликатеса не оказалость, и продавщица попросила грузчика сходить за ней на склад. Стоит ли говорить, что вместо банки икры преступник получил отряд вооруженных полицейских?