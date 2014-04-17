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Полиция Нижнего Тагила ворвалась в ювелирный салон… Профилактическая тревога (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Нижнего Тагила ворвалась в ювелирный салон… Профилактическая тревога (ФОТО)

17 апреля 2014, 15:50ОбществоCorey
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