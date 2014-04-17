Старт продаж в России Range Rover c удлиненной колесной базой

Пространство для ног пассажиров заднего ряда увеличилось на 186 мм, эксклюзивные сиденья Executive Class откидываются на 17°, регулировки сидений по 18 параметрам, как для пассажира, так и для водителя, функция массажа – все это делает путешествие на удлиненном внедорожнике восхитительным и чрезвычайно комфортным.