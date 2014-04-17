Старт продаж в России Range Rover c удлиненной колесной базой
17 апреля 2014, 08:50ОбществоРОман БОТов
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Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет цены на новый Range Rover c удлиненной колесной базой, который будет представлен в четырех комплектациях: Vogue, Vogue SE, Autobiography, а также в самой роскошной комплектации Autobiography Black, доступной эксклюзивно для удлиненной версии флагманского внедорожника.
Пространство для ног пассажиров заднего ряда увеличилось на 186 мм, эксклюзивные сиденья Executive Class откидываются на 17°, регулировки сидений по 18 параметрам, как для пассажира, так и для водителя, функция массажа – все это делает путешествие на удлиненном внедорожнике восхитительным и чрезвычайно комфортным.
Стоимость дизельной версии Range Rover LWB начинается с 4 921 000 рублей. Топовая комплектация Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black обойдется уже в 8 295 000 рублей.
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