Тагильчане поддерживают «Юрьев Камень»: состоялся благотворительный концерт (ФОТО)

Между выступлениями певцов и танцоров выступил член инициативной группы по «Юрьеву Камню», представитель собрания жителей посёлка Черноисточинский, Хакимов Рамиль Равилович, который уже несколько лет занимается вопросом данного памятника. Также выразил свою благодарность за проведение и организацию концерта Совету некоммерческих организаций, директор муниципального учреждения экологического центра Горноуральского – Городского Округа Ищенко Виктор Игоревич.

Постановлением правительства свердловской области №1527 от 02.11.2011 года были изменены границы зелёных и лесопарковых зон Нижнетагильского лесничества. На основании этого Постановления более 1000 гектаров леса первой категории относятся к лесопарковой зоне в районе «Юрьев Камень» переведены в эксплуатационные леса. Намеченное строительство карьера и щебёночного завода разрушит естественную экологическую систему защиты от негативного воздействия на окружающую среду со стороны промышленных объектов города Нижнего Тагила информируют активисты.

Разработка Юрьевского месторождения и как следствие уничтожение леса, загрязнение Черноисточинского пруда и окружающей среды – представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Ручьи и речку впадающие в Черноисточинский пруд, протекают через территорию, где должны будут вестись буровзрывные работы с использованием многих сотен тонн взрывчатых веществ в год. Без источника питьевой воды останутся не только жители посёлка Черноисточинск, но и жители города Нижнего Тагила.

Фотографии предоставлены ЦПГИ

Тематика концерта была направлена на любовь к Уралу, природе, и окружающей среде. В концерте принимали участие: Городской хор ветеранов Ленинского района, студенты НТГСПА факультета студенческого искусства, творческий коллектив Центра Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе». ЦПГИ «Вместе» выражает благодарность фото школе «Аксиоме» за предоставленные фотографии.