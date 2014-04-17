Тагильчане, сегодня наступил Чистый четверг – подготовка к Пасхе

Этот обряд – омывание ног, показывающий тем самым пример братской любви и смирения, - признается всеми христианами – православными, католиками, лютеранами. Верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая Тело и Кровь Иисуса Христа. А во всех православных храмах с Великого четверга и до воскресенья службы посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

С сегодняшнего дня начинается приготовление к Пасхе. Верующие посещают церкви, исповедуются, причащаются. Также принято выкупаться – очиститься от грехов и суеты. Русские крестьяне мыли дом, очищали двор и огород, обновляли иконы и мыли лампады. «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». После приборки не убирают и не моют вплоть до воскресенья, чтобы «не засорять глаза лежащему во гробе Христу».

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняется еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только природа, люди, но и каждая вещь и предмет.