В Китае VW покажет концепт мощного Golf R 400
17 апреля 2014, 08:57ОбществоРОман БОТов
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На Международной выставке в Китае компания VW представит концепт Golf R 400. Как следует из названия, концепт будет более заряженой версией хэтчбека Golf R, мощность которого увеличена с 300 до 400 л.с.
Колесные арки концепта напоминают об автомобиле Rallye Golf G60 1988 года выпуска. Полный привод , коробка DSG и мощный двигатель обеспечивают Golf R 400 разгон с нуля до сотни за 3,9 секунды, что на целую секунду меньше, чем у стандартного Golf R, и максимальную скорось 280 км/ч.
Известно, что в данный момент компания VW не намерена запускать Golf R 400 в серию.
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