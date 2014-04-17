В Китае VW покажет концепт мощного Golf R 400

Колесные арки концепта напоминают об автомобиле Rallye Golf G60 1988 года выпуска. Полный привод , коробка DSG и мощный двигатель обеспечивают Golf R 400 разгон с нуля до сотни за 3,9 секунды, что на целую секунду меньше, чем у стандартного Golf R, и максимальную скорось 280 км/ч.