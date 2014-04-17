Ваша заявка НЕ ОДОБРЕНА Что делать?

Специалисты риэлторских компаний отмечают тенденцию: всё больше покупателей берут недвижимость в ипотеку и всё меньше рассчитываются наличными. Это объяснимо желанием взять квартиру побольше, в нужном районе, с хорошей планировкой или просто сделать ремонт на оставшиеся средства. А кому-то просто трудно найти наличные даже на небольшую квартиру — не позволяет заработная плата. В общем, ипотека становится единственным решением проблемы. Но что делать, если банк не одобрил кредит? Отказаться от мечты?

Как правило, ещё до подачи заявки в банк на семейном совете решаются вопросы — готовы ли мы выплачивать 15, 20, 30 тысяч рублей ежемесячно, насколько стабилен работодатель и наше положение в компании, планируется ли пополнение, какие будут расходы в ближайшее время — например, сын поступит на платное место в университет или необходима вторая машина.

Далее начинаем прокручивать вопросы банков — как часто мы меняли работу, официальный ли доход, брали ли кредит раньше и какая у него история?

«Настоятельно рекомендуем: какой бы кредит или кредитную карту вы ни использовали – в завершении обязательно возьмите из банка справку, что кредит погашен, счет закрыт, задолженности у вас нет, обязательства выполнены в полном объеме и просрочек не допускалось, — говорит Татьяна Решетникова, заместитель начальника отдела ипотечного брокериджа федеральной риэлторской компании “Этажи”. – В нашей практике не раз была такая ситуация: справка нужна срочно, а банка, который должен её выдать, уже не существует. Или офис находится в Москве, и справка придет только через две недели… Ещё один вариант: кредит закрыт, а банк в кредитной истории отметку об этом не сделал. На выяснение уйдет масса времени – банки может вносить исправления до 45 дней. К сожалению, иногда человек даже не подозревает, что на нем «висит» какой-то кредит или карта. Например, банк прислал карту в ходе рекламной акции, человек на неё не обратил внимание, не активировал, не пользовался – но карта на нем числится. Более того, лимит карты влияет на расчет дохода человека, снижая его».

На одобрение заявки повлияет и наличие собственности. Вспомните и зафиксируйте всё, что у вас есть — дача, машина, гараж, другая квартира — это будет подтверждением вашей стабильности. Можно приложить даже копию загранпаспорта — человек, который путешествует по разным странам, наверняка, может себе это позволить и у него есть определённые накопления.

Конечно, показательными будут и сбережения, который пойдёт на первоначальный взнос: чем их больше, тем лучше.



Нам всё равно отказали!

Бывает, что человек уверен, что всё сделал правильно, всё рассчитал и продумал. Но от банка приходит отказ… без объяснения причины.



Топ-10 отказов банка



1. Намеренно скрыты факты

Казаться чуточку лучше, чем есть на самом деле — внутренняя потребность человека. Но в случае с ипотекой придётся рассказывать всё, как есть — порой банки могут узнать то, о чём мы уже забыли или на что не обращаем внимание. Или что считаем не нужным говорить: неприятности кредитной истории, зарплата «в конверте», состав семьи, необходимость выплачивать алименты, имеющиеся кредиты или поручительства по кредитам и так далее. «Важно не скрыть, а правильно описать детали при подаче документов, чтобы избежать отказа. Мы можем, например, подобрать банк, который не учитывает наличие иждивенцев и прожиточный минимум семьи. А если вы скроете часть информации – для банка это будет явно негативным фактором, который могут принять за ложные сведения», — говорит Татьяна Решетникова.



2.Излишняя откровенность

Этот случай прямо противоположен предыдущему. Семья старается вспомнить абсолютно все факты из своей жизни, а потому рассказывает не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. Например, что планирует третьего ребёнка, уйти с работы или собирается сменить прописку и уехать жить в другой город. Для банка тут же загорается “красная лампочка” — потеря стабильности!



3.У вас свой бизнес

Казалось бы, что тут плохого? Если есть своё предприятие и оно приносит доход, значит, рассчитаться с ипотекой я точно могу! Но, банк, наученный опытом работы с бизнесменами рассуждает иначе: индивидуальный предприниматель или учредитель своего дела может потратить деньги не на квартиру, а на развитие бизнеса. Конечно, не надо думать, что отказывают всем, но такая вероятность есть.



4.Не точно сформулирована цель покупки

Здесь есть две категории банков. Первые покупку квартиры с целью инвестирования одобрят, ведь от аренды человек будет получать дополнительный доход и у него точно будут деньги на ежемесячный платёж. Вторые — откажут, разрешают брать квартиру только для личного проживания.



5. Не понятен источник первоначального взноса

Первоначальный взнос не такая уж маленькая сумма, наиболее часто встречающийся вариант — 20% от полной стоимости покупки. Банк обязательно должен знать, откуда эти деньги — накоплены, получены с продажи, например, машины, взят потребительский кредит… Ситуации бывают разные, в том числе и сложные. Например, на первоначальный взнос может быть потрачена сумма, подаренная родственником. Не многие знают, что по Российскому законодательству, если даритель окажется в трудной жизненной ситуации, он имеет право расторгнуть договор дарения. В этом случае дарители могут быть привлечены банком в качестве поручителей по вашему кредиту.

Бывает, что человек пишет, что накопил деньги в течение 3, 4,5 лет… но выясняется, что в этот же период он брал мелкие потребительские кредиты — очевидное противоречие.



7.Не раскрыты активы, нет документов об образовании

Это не мелочь или формальность, а важное доказательство вашего серьёзного отношения и активной жизненной позиции. Бывает, что корочки от диплома долго искать или за ними надо ехать к родителям в другой город, но на это стоит потратить время. «Если средняя зарплата в регионе 35 тыс.руб, а человек получает 120 тысяч – он должен иметь основания для этого: например, качественное образование, курсы повышения квалификации, стажировка заграницей, — поясняет Татьяна Решетникова. – Если подтверждающих документов нет, банк может в своих расчетах уменьшит его доход до средней стоимости должности по региону».

Любые другие активы, как автомобиль и дача, также будут “плюсом”.



7. Не уплачены налоги

Все налоги и задолжности надо гасить вовремя — правило, о котором следует помнить всегда. Не выплаченные штрафы, пусть даже копеечные, могут печально сказаться на решении банка.



8. Выбрали не тот банк

И такое тоже бывает. Например, когда человек долго искал нужную квартиру и в один прекрасный момент нашёл “ту единственную”. Покупатель боится потерять выгодный вариант и начинает суетится, готов отдать заявку в любой банк. “Учтите, что в среднем банк рассматривает заявку неделю, а в том, который рассмотрит за день – процент зачастую выше.



9. Банк не может дозвониться до заёмщика

Перепроверьте все указанные номера телефонов — свой, работодателя, бухгалтерии. На всякий случай укажите стационарный номер, а если сомневаетесь в какой-то цифре — уточните, главное, чтобы всё было написано правильно.



10. Ошибки про прозвоне банком

После того, как вы подали заявку — ждите звонка от банка. По телефону служба безопасности ещё раз уточнит у вас все моменты, будьте готовы к тому, что вопросы могут быть провоцирующими. Ваша информация при разговоре и в заявке должны совпадать полностью! Отвечайте банку четко, уверенно и приветливо.



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