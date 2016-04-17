Специалист Центра занятости рассказала заключенным Нижнего Тагила о том, как устроиться на работу после освобождения (ФОТО)
Проведя несколько лет в заключении, осужденные, выйдя на свободу, сталкиваются с проблемой устройства на работу. Работодатели Нижнего Тагила не всегда охотно устраивают людей, за которыми в прошлом числятся преступления. Специалист Центра занятости Нижнего Тагила провела встречу с готовящимися к освобождению осужденными Лечебно-исправительного учреждения № 51, чтобы помочь им в адаптации к новой жизни.
Работник центра Татаьяна Губайловская рассказала заключенным о том, какие сложности могут возникнуть после освобождения. В ходе беседы, она объяснила, как лучше вести себя с работодателем, чтобы тот заинтересовался и сходу не отказал соискателю. Кроме того, посоветовала быть на собеседовании честными, открытыми и интересными собеседниками.
Чтобы закрепить материал, Татаьяна Губайловская провела тестирование заключенных и подсказала, как вести себя в той или иной ситуации.
Сами осужденные уверены, что уроки в школе освобождающихся действительно помогут им в будущем.
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru