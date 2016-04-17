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Специалист Центра занятости рассказала заключенным Нижнего Тагила о том, как устроиться на работу после освобождения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалист Центра занятости рассказала заключенным Нижнего Тагила о том, как устроиться на работу после освобождения (ФОТО)

17 апреля 2016, 13:05ОбществоДенис Таратонов
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