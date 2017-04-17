Бикини-Белая и гонки на снегоходах Snowcat Day

Друзья! Совсем скоро на #горабелая состоятся любительские гонки на снегоходах "Snowcat Day"!

Рев моторов, скорость и снежные брызги – именно так можно описать гонку на «снежных машинах». Мероприятие будет носить расширенный формат: участникам предстоит состязаться в двух дисциплинах – скоростной подъем в гору (Uphill) и слалом (Slalom), где экстремалы покажут мастерство лавирования между фигурами на трассе.