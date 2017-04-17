Бикини-Белая и гонки на снегоходах Snowcat Day
Друзья! Совсем скоро на #горабелая состоятся любительские гонки на снегоходах "Snowcat Day"!Рев моторов, скорость и снежные брызги – именно так можно описать гонку на «снежных машинах».
Друзья! Совсем скоро на #горабелая состоятся любительские гонки на снегоходах "Snowcat Day"!
Рев моторов, скорость и снежные брызги – именно так можно описать гонку на «снежных машинах». Мероприятие будет носить расширенный формат: участникам предстоит состязаться в двух дисциплинах – скоростной подъем в гору (Uphill) и слалом (Slalom), где экстремалы покажут мастерство лавирования между фигурами на трассе.
Помимо ярких заездов, гостей и участников ждет традиционное катание в купальниках "Бикини-Белая", фотосессия на "снежных машинах" и турнир шашлычников!
Нет лучше способа проводить зимний сезон и встретить лето!
Будет жарко! Будет интересно! Будет вкусно!
Встречаемся 22 апреля в 10:00!
P.S. Заявки на участие в турнире шашлычников отправлять на почтуmarketolog@gorabelaya.ru с указанием ФИО и номера телефона.