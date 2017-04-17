Директор Управляющей компании в Ирбите на один год отстранен от должности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей

Так, 38 домов, находящихся в ведомстве данной организации, являются опасными для граждан, в частности отмечено нарушение целостности кровли и кирпичной кладки зданий.

В Ирбите в июле и в сентябре прошлого года произошло частичное обрушение стен домов, это и послужило основанием для начала проверки, сообщает прокуратура Свердловской области.

Заметим, что ранее директор данной УК уже привлекался к ответственности за нарушение содержания домов, однако должных выводов не сделал. Сейчас должностное лицо дисквалифицировано на 1 год.