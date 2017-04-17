Лишенная родительских прав екатеринбурженка пыталась через балкон попасть в квартиру к детям (ФОТО)

Как оказалось, женщину домой не пускала мать, объясняя это тем, что та избила детей и не имеет на них прав. Выяснилось, что молодая екатеринбурженка была действительно лишена родительских прав. Более того, она была судима за нанесение побоев несовершеннолетним. Накануне в пьяном угаре женщина захотела повидаться с детьми и решила, что её не остановит даже третий этаж.