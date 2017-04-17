Лишенная родительских прав екатеринбурженка пыталась через балкон попасть в квартиру к детям (ФОТО)
17 апреля 2017, 08:30Общество
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В Екатеринбурге накануне мужчина и женщина пытались попасть в квартиру на третьем этаже через балкон. Местные жители сфотографировали произошедшее, предварительно вызвав сотрудников полиции.
Сюжеты: Екатеринбург
Как оказалось, женщину домой не пускала мать, объясняя это тем, что та избила детей и не имеет на них прав. Выяснилось, что молодая екатеринбурженка была действительно лишена родительских прав. Более того, она была судима за нанесение побоев несовершеннолетним. Накануне в пьяном угаре женщина захотела повидаться с детьми и решила, что её не остановит даже третий этаж.
Вслед за горе-матерью лез мужчина. Всего они простояли на высоте порядка 20 минут до приезда полиции, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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