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Отделались синяками и все-таки победили: упавшие со скамейки танцоры из Нижнего Тагила удостоены диплома I степени (ФОТО, ВИДЕО)
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Отделались синяками и все-таки победили: упавшие со скамейки танцоры из Нижнего Тагила удостоены диплома I степени (ФОТО, ВИДЕО)

17 апреля 2017, 18:20ОбществоПавел Щербина
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