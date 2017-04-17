Отделались синяками и все-таки победили: упавшие со скамейки танцоры из Нижнего Тагила удостоены диплома I степени (ФОТО, ВИДЕО)

В выходные на связь с журналистами TagilCity.ru вышли родители упавших детей. Они рассказали о том, что осталось за кулисами конкурса.

Наверное, каждый из вас уже слышал красивый заголовок «Несчастный случай с танцорами из Нижнего Тагила». Вы не поверите, но эти дети повторили номер уже через 40 минут! -- сообщили родители танцоров журналистам TagilCity.ru.

В подтверждение своих слов родители предоставили видео, где те самые дети выступают с этим же танцевальным номером несколько позже.

Многие, посмотрев видео, сразу начинают осуждать и поливать грязью директора организации и руководителя группы, но инициаторами и организаторами поездки на данный конкурс действительно были мы сами – родители. Как и у артистов, спортсменов, у танцоров тоже иногда бывают осечки. В ответственный момент может подвести что угодно. Дети – огромные молодцы! Несмотря ни на какие насмешки, гордо подняв головы, повторили номер во втором отделении конкурсной программы сообщили родители журналистам TagilCity.ru.

Выступление детей из Нижнего Тагила начинается с 1:04:20. Видео группы ПОЧТОВЫЙ.

По итогам конкурса танцоры из Нижнего Тагила были награждены дипломами I степени.

По результатам конкурса группа стала дипломантами I степени в номинации «сюжетно-игровой танец» поделились успехами своих детей родители танцоров.

Диплом и статуэтка, которыми были удостоены танцоры, выступившие после падения.