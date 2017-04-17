Подростки из Белоярского соорудили деревянный мостик для удобства ветеранов (ФОТО)
17 апреля 2017, 08:00Общество
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В городе Белоярский подростки соорудили для удобства ветеранов деревянный мостик. 94-летний участник войны вместе с супругой, да и другие жители, долгое время с трудом ходили до магазина: канаву закрывала лишь пара дверей.
Жители района, озабоченные проблемой, не раз обращались в администрацию муниципалитета. Однако никакой реакции не последовало, пишет Life.ru.
Одна из жительниц попросила помощи от горожан. Для этого она разместила просьбу в социальных сетях. На помощь вызвались ребята из военно-патриотического клуба «Патриот».
Разыскав доски, умельцы приступили к работе. Сейчас новое сооружение уже тестируют местные жители, которые не устают благодарить инициативных подростков.
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Фото: Life.ru
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