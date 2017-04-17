Подростки из Белоярского соорудили деревянный мостик для удобства ветеранов (ФОТО)

Жители района, озабоченные проблемой, не раз обращались в администрацию муниципалитета. Однако никакой реакции не последовало, пишет Life.ru.

Одна из жительниц попросила помощи от горожан. Для этого она разместила просьбу в социальных сетях. На помощь вызвались ребята из военно-патриотического клуба «Патриот».

Разыскав доски, умельцы приступили к работе. Сейчас новое сооружение уже тестируют местные жители, которые не устают благодарить инициативных подростков.

Фото: Life.ru