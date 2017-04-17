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Страховые пенсии в России могут увеличиться на 30% при повышении пенсионного возраста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страховые пенсии в России могут увеличиться на 30% при повышении пенсионного возраста

17 апреля 2017, 09:40Общество
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