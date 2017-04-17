Страховые пенсии в России могут увеличиться на 30% при повышении пенсионного возраста
17 апреля 2017, 09:40Общество
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После повышения пенсионного возраста размер страховых пенсий может вырасти за счет увеличения объема поступлений в Пенсионный фонд России.
Напомним, Минфин и Центробанк предложили повысить пенсионный возраст в России, так как в настоящее время фактически и мужчины, и женщины работают в среднем до 65 лет.
Если правительство примет решение об увеличении пенсионного возраста, то размер пенсии может существенно вырасти за счет отчислений, которые будут поступать в ПФР. Реальное увеличение размера страховых пенсий в 2030 году может достичь 30%, считают специалисты.
Рост доходов пенсионеров положительно скажется также и на экономике в стране, считают эксперты. После принятия реформы о повышении пенсионного возраста правительство сможет выплачивать индексацию работающим пенсионерам, сообщает газета «Известия».
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