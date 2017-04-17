Жительница Екатеринбурга самовольно захватила жилплощадь умершего соседа
17 апреля 2017, 17:30Общество
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В Екатеринбурге судебные приставы выселили из комнаты в коммунальной квартире женщину, которая заняла ее незаконно.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что в данном помещении проживал мужчина, который не так давно скончался. После его смерти женщина, проживающая в соседней комнате, самовольно заняла жилплощадь покойного.
Так как квартира находилась в соцнайме, в суд обратилась администрация района с просьбой выселить из помещения предприимчивую гражданку, пишет Е1.
По решению суда, приставы обязали женщину покинуть чужую комнату и опечатали помещение.
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