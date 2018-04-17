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Новости Нижнего Тагила

112 миллионов рублей нужно для ремонта спортивных залов в школах Нижнего Тагила

17 апреля 2018, 16:35Добавить новость
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68 спортзалов в школах Нижнего Тагила нуждаются в ремонте. На его проведение необходимо не менее 112 миллионов рублей.

Депутаты городской думы Нижнего Тагила обратились в Законодательное собрание Свердловской области по вопросу о ремонте спортзалов тагильских школ. 

В капитальном ремонте нуждаются 26 школьных спортзалов, еще 20 – в частичной реконструкции. В отношении 22 спортивных помещений имеются предписания Роспотребнадзора о несоответствии требованиям санитарного законодательства, которые необходимо исполнить как можно быстрее. На все это понадобится больше 45 миллионов.

Самые большие проблемы испытывают школы №23 и 72. Спортзалы изначально не были предусмотрены при строительстве задний. Для создания спортивных пристроек понадобится около 60 миллионов рублей.

Большая часть спортивного оборудования в школах изношена и требует замены. На это может уйти более 30 миллионов, сообщает «Тагильский Рабочий».

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