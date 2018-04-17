33 ветерана в Свердловской области получат по 1,5 млн рублей к 9 Мая

В Свердловской области 33 ветерана и вдовы ветеранов получат по 1,5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В Свердловской области завершилась выдача уведомлений ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ на получение 1,5 млн рублей на покупку квартиры.





Выплаты производятся в рамках указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», пишет URA.RU.





Все ветераны уже определились с будущим жильем и планируют переехать в новые квартиры к 9 мая.

Стоит отметить, что из регионального бюджета на эти цели выделено почти 53 млн, 6 тысяч ветеранов ВОВ смогли улучшить свои жилищные условия за время программы. Также, помимо выплат, им полагается жилье по соцнайму.





Помимо этого в регионе ведется работа по улучшению жилищных условий инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, участников боевых действий. В ближайшее время еще 82 ветерана боевых действий и 17 инвалидов смогут получить помощь в размере 790 тысяч рублей.