50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года

На совещании по ремонту тротуаров мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о необходимости создания четырехлетней программы ремонта тротуаров. Согласно программе, каждый год на ремонтные работы будет выделяться 50 миллионов рублей. Конкурс-аукцион на программу будет объявлен осенью 2018 года.

Также ресурсоснабжающим организациям планируется предоставить график грядущих работ, что позволит организациям начать ремонт колодцев заранее. Это связано с тем, что у многих колодцев ремонт нужен не только поверхностной части, но и под землей

Есть разрушения под землей. Бетонные кольца и кирпичная кладка обваливаются от старости. На них не обращают внимание и не обращали многие годы рассказал Никита Чапурин.