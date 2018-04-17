50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года
17 апреля, 18:55Общество
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50 миллионов рублей в год планируется выделять в Нижнем Тагиле на ремонт тротуаров до 2022 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
На совещании по ремонту тротуаров мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о необходимости создания четырехлетней программы ремонта тротуаров. Согласно программе, каждый год на ремонтные работы будет выделяться 50 миллионов рублей. Конкурс-аукцион на программу будет объявлен осенью 2018 года.
Также ресурсоснабжающим организациям планируется предоставить график грядущих работ, что позволит организациям начать ремонт колодцев заранее. Это связано с тем, что у многих колодцев ремонт нужен не только поверхностной части, но и под землей
Есть разрушения под землей. Бетонные кольца и кирпичная кладка обваливаются от старости. На них не обращают внимание и не обращали многие годы рассказал Никита Чапурин.
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