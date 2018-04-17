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50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года

17 апреля, 18:55Общество
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