53 миллиона рублей выделены на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2018 году
17 апреля, 17:50Общество
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26 участков тротуаров планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле в 2018 году. На работы будет выделено 53 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 апреля у главы города Сергея Носова прошло совещание на тему ремонта тротуаров в 2018 году. Было принято решение о ремонте 26 участков тротуаров на сумму 53 миллиона рублей. Проекты ремонта и их сметная стоимость проходят проверку в финансовом управлении Нижнего Тагила.
Конкурс на проведение работ может начаться на следующей неделе, с 23 апреля, сообщает Никита Чапурин.
Тротуары отремонтируют в комплексе. Асфальтирование, бордюр, газон. Будут ремонтироваться колодцы рассказал Чапурин.
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