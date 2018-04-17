53 миллиона рублей выделены на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2018 году

17 апреля у главы города Сергея Носова прошло совещание на тему ремонта тротуаров в 2018 году. Было принято решение о ремонте 26 участков тротуаров на сумму 53 миллиона рублей. Проекты ремонта и их сметная стоимость проходят проверку в финансовом управлении Нижнего Тагила.