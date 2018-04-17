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Новости Нижнего Тагила

53 миллиона рублей выделены на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2018 году

17 апреля 2018, 17:50Добавить новость
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26 участков тротуаров планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле в 2018 году. На работы будет выделено 53 миллиона рублей.

17 апреля у главы города Сергея Носова прошло совещание на тему ремонта тротуаров в 2018 году. Было принято решение о ремонте 26 участков тротуаров на сумму 53 миллиона рублей. Проекты ремонта и их сметная стоимость проходят проверку в финансовом управлении Нижнего Тагила.

Конкурс на проведение работ может начаться на следующей неделе, с 23 апреля, сообщает Никита Чапурин.

Тротуары отремонтируют в комплексе. Асфальтирование, бордюр, газон. Будут ремонтироваться колодцы, -- рассказал Чапурин.

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