53 миллиона рублей выделены на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2018 году

26 участков тротуаров планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле в 2018 году. На работы будет выделено 53 миллиона рублей.

17 апреля у главы города Сергея Носова прошло совещание на тему ремонта тротуаров в 2018 году. Было принято решение о ремонте 26 участков тротуаров на сумму 53 миллиона рублей. Проекты ремонта и их сметная стоимость проходят проверку в финансовом управлении Нижнего Тагила.





Конкурс на проведение работ может начаться на следующей неделе, с 23 апреля, сообщает Никита Чапурин.



