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Новости Нижнего Тагила

Актер Свердловского театра музкомедии Алексей Шамбер умер 17 апреля

17 апреля 2018, 21:05Добавить новость
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17 апреля в Екатеринбурге ушел из жизни народный артист России Алексей Шамбер.

Актер трудился в составе труппы Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.

На официальном сайте театра рассказали, что Алексей Шамбер сыграл более 80-ти ролей на сцене театра. Это были и закулисные шутки, и воспоминания о прошлом, и концертные номера.

До последнего Алексей Алексеевич был одним из ведущих актеров труппы, оставил большой вклад в развитие культуры области.

Прощание с артистом пройдет в Театре музкомедии 19 апреля с 10 часов, пишут «Вечерние ведомости».

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