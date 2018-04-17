Актер Свердловского театра музкомедии Алексей Шамбер умер 17 апреля

Актер трудился в составе труппы Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.



На официальном сайте театра рассказали, что Алексей Шамбер сыграл более 80-ти ролей на сцене театра. Это были и закулисные шутки, и воспоминания о прошлом, и концертные номера.



До последнего Алексей Алексеевич был одним из ведущих актеров труппы, оставил большой вклад в развитие культуры области.



Прощание с артистом пройдет в Театре музкомедии 19 апреля с 10 часов, пишут «Вечерние ведомости».