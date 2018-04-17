Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей

На гоночный уикенд в долину Луары съезжаются сотни тысяч болельщиков. Кто-то останавливается в местных отелях, но самые отчаянные предпочитают жить прямо у трассы – в кемпинге, где можно в полной мере проникнуться масштабностью события. Пока лучшие гонщики мира наматывают круги, зрители жарят мясо, пьют вино, гуляют по паддоку, катаются на картинге и знаменитом колесе обозрения, с которого можно следить за гонкой.

«24 часа Ле-Мана» – старейшая и самая знаменитая гонка на выносливость. Она проходит во Франции с 1923 года и продолжается ровно сутки, не останавливаясь даже ночью. В экипаже команды – три пилота. Они сменяют друг друга не реже, чем раз в четыре часа: пока один за рулем, другие могут отдохнуть и даже поспать. А вот болид в ходе гонки сменить нельзя. Машины, получившие серьезные повреждения, выбывают из соревнований, что часто приводит к непредсказуемым и даже драматичным поворотам. Как в 2016 году, когда лидер гонки – экипаж «Тойоты» – из-за поломки сошел с дистанции всего за три минуты до финиша.

Этим летом у российских автомобилистов есть возможность оказаться на трибунах Ле-Мана и своими глазами увидеть легендарную гонку. С 16 апреля на заправочных станциях сети «Газпромнефть» стартовала акция «Рвани в Ле-Ман». Главные призы – пять поездок на двоих во Францию на гонку «24 часа Ле-Мана». Также среди участников разыграют тысячу дополнительных призов – по 1000 бонусных баллов на карту.

Чтобы выиграть, нужно с 16 апреля по 20 мая 2018 года заправлять свой автомобиль премиальным топливом G-Drive и регистрировать чеки на сайте акции. Чем больше чеков вы успеете зарегистрировать – тем выше будут шансы на победу.

В этом году в «24 часа Ле-Мана» участвует российская команда G-Drive Racing, чемпион мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) 2015 года. Она выставит на трассу два экипажа на прототипах Oreca 07 категории LMP2. Победители акции «Рвани в Ле-Ман» смогут познакомиться с командой пилотов G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, посетив зону пит-лэйн.