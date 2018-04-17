Что нужно сделать, чтобы кариес не потревожил зубы ребенка?
17 апреля, 13:15ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Загерметизировать (закрыть) фиссуры!
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Напомним, что врачи детского отделения «Консул BABY» берут на себя ответственность за проведение процедур, направленных на лечение или профилактику болезней полости рта у ребенка. Но только от контроля родителей зависит сохранение стоматологического здоровья ребенка.
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