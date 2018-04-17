Лечим угревую болезнь! Консультация 300 рублей.

Центр эстетической медицины "Консул СТ" предлагает лечение угревой болезни в любом возрасте:

- Детское акне характерно для младенческого периода, провоцируется гормональным дисбалансом и при соблюдении правил гигиены самостоятельно и бесследно проходит в течение нескольких первых дней жизни ребенка.

- Юношеское акне также связано с нарушением гормонального фона. Характерно для подросткового периода, но опасно осложнениями, затяжным периодом течения и обязательно должно подвергаться наблюдению и лечению.

- Взрослое акне также называют поздним. В каждом случае причины индивидуальны и требуют диагностики.

- Пост акне (застойные пятна, рубцы, шрамы) возникают после исчезновения элементов угревой болезни в случаях ее некорректного лечения.

Запишитесь на консультацию во выгодной цене: 44-33-00 или закажите звонок здесь.